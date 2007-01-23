Татьяна Овсиенко чуть не стала инвалидом

Никто из нас не застрахован от неприятностей, и в жизни каждого из нас случаются опасные для жизни ситуации Так произошло однажды и с Татьяной Овсиенко. Несчастный случай чуть было не поставил крест на карьере певицы. В 1989 году Овсиенко попала в аварию и получила тяжелейшую травму позвоночника, однако продолжила работать на сцене и ездить на гастроли, пишет "МК". "Мы ехали с концерта "Интершанс" в ДК Метростроя и попали в аварию по вине нашего водителя. Он развернулся в неправильном месте, и в дверь с моей стороны врезалась машина. Я ничего не помню. Очнулась в Институте Склифосовского. Рядом со мной стоял Олег Марусев, который вел в тот день "Интершанс". Он растерянно произнес: "А нам сказали, что тебя больше нет". Я отозвалась: "Нет, я тут". У меня было сотрясение, повреждены позвоночник и связки на ноге. Поскольку в Склифе мест не было и я лежала в коридоре, меня забрали домой", – рассказывает певица. "Врачи сомневались, что я вообще буду ходить, – вспоминает Овсиенко. – Но мне совершенно не улыбалось становиться безработным инвалидом. Я узнала, что ищут новых солисток, и не допускала мысли о том, что потеряю всё и уеду домой плакаться. Через неделю мы уехали на гастроли. Надо отдать должное ребятам, они обо мне очень заботились. Носили меня на носилках из поезда в гостиницу и обратно, на репетиции ставили мне стульчик. Кстати, на нём я сидела и во время выступлений. Его накрывали белым полушубочком, а потом в темноте выносили меня и сажали на него. В зале творился дикий ажиотаж". Закончилась эта история, к счастью, вполне благополучно. "Слава Богу, спустя некоторое время мы нашли в Минске доктора, который лечил иглоукалыванием. Через некоторое время я поправилась", – рассказывает Татьяна. На самом деле, певица до сих ощущает на себе последствия той аварии. Два года назад во время съемок новогодней программы Татьяны неудачно спрыгнула со стола и сразу же потеряла сознание. К счастью, стараниями медиков певицу тогда удалось поставить на ноги, но теперь ей приходится быть еще более осторожной.