Пугачевой стало плохо на вечеринке у друзей

Алла Борисовна, проявляющая в последнее время небывалую светскую активность, не выдержала бешеного ритма бесконечных мероприятий: Пугачевой стало плохо во время крещенского вечера в Театральном центре «На Страстном». Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, под чьим руководством проходило очередное торжество, ждал визита примадонны с особым трепетом А когда спустя полтора часа после официального начала дождался, то увидел, что трепещет и сама Алла Борисовна, причем в буквальном смысле слова. Народная артистка с порога заявила, что в помещении слишком душно и ей не хватает воздуха. Не заметить внезапный недуг певицы было сложно. Алла Борисовна стала так активно обмахиваться руками, стараясь хоть как-то себе помочь, что гости праздника забеспокоились, не стоит ли вызвать «скорую». Больше других переволновались Александр Калягин и хороший друг примадонны Борис Краснов: оба поспешили открыть окно, чтобы Пугачева смогла подышать свежим воздухом. Заботливые театралы усадили певицу за отдельный столик и каждые десять минут интересовались, не нужно ли чем-то помочь, пишет газета «Твой день». Напомним, что недавно звезда тайно прошла медобследование в Центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Лучшие врачи заверили Пугачеву, что ее здоровье на данный момент в полном порядке. Но все-таки посоветовали беречь свой несколько ослабленный организм. Однако в связи с последними трагичными событиями (гибелью известного певца и ее друга Мурата Насырова) у близких друзей Пугачевой возникли серьезные опасения за ее состояние. Роковое известие пришло примадонне прямо во время театрального торжества. Едва придя в себя после приступа, певица оказалась буквально раздавлена новостью о гибели Насырова. Едва сдерживая слезы, Алла Борисовна в подавленном состоянии уехала домой.