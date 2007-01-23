Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон не признал себя виновным в хранении наркотиков и приспособлений для их употребления, а также в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда округа Марикопа (штат Аризона). По словам представителя суда Карен Эры, утром в понедельник состоялось короткое судебное заседание, на котором Тайсону была предоставлена возможность признать себя виновным и пойти на так называемую "сделку с правосудием", когда признание обвиняемого позволяет ему получить менее жесткое наказание. Однако спортсмен отказался от такой возможности, и теперь судебный процесс будет продолжен. Следующее заседание суда по делу Тайсона назначено на 26 февраля нынешнего года. Напомним, что 29 декабря Тайсон был задержан полицией города Скоттсдейла, после того как он, отъехав от ночного клуба, проехал на красный свет и едва не врезался в патрульную машину. При досмотре у экс-чемпиона было найдено три пакетика кокаина, и в тот же день он был выпущен под подписку о невыезде.