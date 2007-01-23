Элтон Джон - концерт втридорога

Мошенничество с билетами на концерты различных исполнителей давно вошло в привычку не только у нас, а потому после объявления об онлайн-продаже эксклюзивных билетов на шоу Элтона Джона (Elton John) «InvernessFest», которое должно состояться в Шотландии, 15-го июля этого года, махинаторы не могли упустить своего шанса. Так, первые 2600 лучших билетов на стадион должны были распределиться между обладателями футбольных абонементов. С этой целью им был сообщён секретный код и номер телефона, по которому можно было заказать билеты. Однако, в первый же день продаж этот код попал в Интернет и билеты были раскуплены другими людьми. Буквально сразу же 40-фунтовые билеты появились на аукционах со стартовой ценой в 80 фунтов. Организаторы концерта уже принесли свои извинения, однако, по их словам, ничего поделать с мошенниками они не смогут. В очередной раз.