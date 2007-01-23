Волочкову не пустили в Большой театр

Инцидент произошел, когда Настя приехала на юбилей одного из работников театра Охранники захлопнули двери перед балериной, пояснив, что распоряжение не пускать ее получено от руководства. В Большом до сих пор не рады Волочковой, хоть после скандала, связанного с ее увольнением, и прошло много времени. – Я пришла не на работу устраиваться, а поздравить друга, – возмутилась Волочкова. Охранники проигнорировали предъявленное ей приглашение от именинника. Балерина, расплакавшись, позвонила юбиляру. – Это так низко со стороны Большого, – говорит звезда. – При любом удобном случае делают гадости. За мной спустилась жена моего друга, и только после этого я смогла присоединиться к гостям.