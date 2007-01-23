Объявлены претенденты на «Золотую малину»

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты 27-й премии "Золотая малина", которая дается за самые сомнительные достижения в киноиндустрии.

Лидером по числу номинаций, среди которых и "худший фильм", стала лента "Основной инстинкт-2", главную роль в которой играет Шэрон Стоун, передает Reuters. Кстати, саму Стоун номинировали как худшую актрису. Кроме того, фильм раскритиковали за худшую режиссуру, худшего актера второго плана, худший сценарий и сиквел.

В номинации "худший фильм" будет представлена и криминальная комедия Little Man, известная в российском прокате под названием "Шалун". Джон Уилсон, возглавляющий группу кинокритиков "Малины", заявил, что эта комедия "не смешнее, чем "Список Шиндлера", а о фильме Стоун он выразился так: "история похотливого убийцы, над которой можно надорвать живот".

Среди других "рекордсменов" можно выделить Тима Аллена, который, по мнению кинокритиков, снялся сразу в трех плохих лентах. В списках номинантов также оказался режиссер Найт Шьямалан и его фильм "Девушка из воды".

Отмечается, что в этом году фонд "Золотая малина" учредил в этом году новую категорию – "худший фильм для семейного просмотра". В нём среди пяти номинантов оказался довольно популярная в России лента "Гарфилд-2"

Список номинантов на премию "Золотая малина"

Худший фильм: "Основной инстинкт-2" "Шалун" "Девушка из воды" "Плетеный человек" "Бладрейн"

Худший фильм для семейного просмотра:

"Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен" (Дэнни Де Вито в нём номинирован как худший актер второго плана) "Гарфилд-2" "Санта Клаус-3" "Дурдом на колесах" "Лохматый папа"

Худший актер: Тим Ален ("Санта Клаус-2", "Лохматый папа", "Возвращение Зума")

Николас Кейдж ("Плетеный человек") Дэн Уитни Роб Шнайдер Марлон и Шон Уэйансы ("Шалун")

Худшая актриса: Шэрон Стоун ("Основной инстинкт-2") Сестры Хилари и Хейли Дафф ("Реальные девчонки") Линдси Лохан ("Поцелуй на удачу") Кристанна Локен ("Бладрейн") Джессика Симпсон ("Свидание моей мечты")

