Наоми Кэмпбелл сыграет одну из главных ролей в сериале «Не родись красивой» по-американски

Скандально известная супермодель Наоми Кэмпбелл, чье имя в последнее время не сходит со страниц желтой прессы из-за очередного избиения собственной помощницы или горничной отеля, решила исправить общественное мнение. На днях стало известно, что чернокожая красавица приняла предложение американских телепродюсеров сыграть одну из ролей в популярном сериале «Ugly Betty» - аналоге российского сериала «Не родись красивой». В сериале Наоми предстанет в образе модницы, гоняющейся за последними новинками бутиков. «Мне досталась роль бездельницы, которая обожает ходить по магазинам и не может найти себе мужчину, - заявила мисс Кэмпбелл в недавнем интервью. – А что, мне этот сценарий очень даже по душе». На прошлой неделе суд Нью-Йорка признал супермодель виновной в избиении своей домработницы и заставил публично подтвердить свою вину взамен на смягчение приговора. В результате девушке предстоит пять дней общественных работ, двухдневный тренинг по управлению гневом и выплата штрафа в размере 363 долларов на покрытие больничных расходов пострадавшей. К съемкам Наоми приступит через пару недель. На прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения премии «Золотой глобус» сериал «Ugly Betty» получил два приза в номинациях «Лучший телесериал» и «Лучшая исполнительница в телесериале». По материалам: FashionTime.ru.