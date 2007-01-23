София Ротару стала жертвой мошенников

София Ротару стала жертвой сибирского промоутера, который решил подзаработать на звездном статусе именитой певицы Алексей Лукшис, известный промоутер российских артистов, чтобы заполучить певицу на концерты в Новосибирск, пообещал Софии Михайловне очень выгодные условия: личный самолет, хорошие концертные площадки и солидный гонорар. Причем половину денег организатор должен был заплатить вперед. Конечно, на такие условия Ротару не могла не согласиться, ведь со всего тура по Сибири она могла заработать баснословные деньги, пишет газета «Твой день». А когда в городах появились афиши и стали продаваться билеты, организатор тура пропал с деньгами зрителей, а Ротару не получила ни копейки, потеряв немалую сумму на уже купленных билетах и перенесенных концертах в других городах страны. Узнав об этом, София Михайловна вообще отказалась от идеи ехать в Сибирь, что стало большим ударом для ее поклонников, не видевших певицу четыре года.