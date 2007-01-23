Гоман выступил против фонограмм

Недавно в Московской городской Думе состоялся Круглый стол, посвящённый обсуждению нового закона об использовании фонограмм. Похоже, российское правительство всерьёз задумалось о нуждах и правах слушателей. В принципе, законопроект достаточно прост: предлагается информировать потребителя об использовании фонограмм на концертах и шоупрограммах. Причём писать эту информацию прямо на афишах и билетах, а также распространять по радио и телевидению. Чтобы покупатель заранее знал, собираются его надуть или же он прослушает «живой» концерт. Обсуждали этот закон музыкальные продюсеры, директора радиостанций, а так же сами артисты эстрады. Мнения разделились, и пока закон ещё не принят. Победитель проекта «Народный артист» Алексей Гоман высказал своё вполне авторитетное мнение по поводу нового закона. - Я всегда выступал за честную работу на сцене, - заявляет певец. – Конечно, я понимаю, что далеко не все исполнители готовы перейти на живые концерты, но именно к этому нужно стремиться, чтобы повысить уровень российской эстрады. Да и люди имеют полное право на достоверную информацию о тех или иных выступлениях. Могу сказать точно, что за себя и за всех участников проекта «Народный артист» я абсолютно спокоен. Мы поём вживую.