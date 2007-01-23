Шарлотта Чёрч «напала» на Кайли Миноуг

Известная своим скандальным нравом певица Шарлотта Чёрч (Charlotte Church) в очередной раз показала себя по всей красе, когда закатила скандал своему парню, а заодно и журналистам, сновавшим поблизости. Уэльская звезда отдыхала в одном из ресторанов Манчестера вместе со своим парнем, Гэвином Хэнсоном (Gavin Henson), когда вдруг толпа фоторепортёров, завидев парочку, бросилась фотографировать их. Когда Шарлотта отказалась позировать, фотографы решили переключиться на сидевшую неподалёку Кайли Миноуг (Kylie Minogue), не преминув пожурить Чёрч за её несговорчивость. Тут нервы певицы не выдержали и она во весь голос начала вычитывать журналистов, при этом, не стесняясь в выражениях. Досталось и ничего не ведающей Кайли, которую в своей эмоциональной речи 20-летняя Шарлотта практически смешала с грязью.