Влад Топалов привел в чувства свою фанатку

На днях Влад Топалов прилетел в Киев. Программа мероприятий на день у певца была запланирована крайне насыщенная: эфир на радиостанции "Русское радио", затем съемки в телепрограмме "Один в поле", ну а после - самое приятное: встреча с поклонницами. Киевский фан-клуб всегда очень тепло встречает Влада, этот раз не был исключением: они приготовили ему множество сюрпризов. Ну а Влад в свою очередь помимо дружеского общения с удовольствием по традиции раздавал автографы и фотографировался с поклонницами. Но встреча была омрачена одним неприятным событием: подойдя к Владу за автографом одна девушка потеряла сознание. К сожалению это произошло не из-за большой чувствительности и радости видеть певца, а из-за заболевания, которым страдает девушка - эпилепсии. При приступах этой болезни человек теряет сознание, падает на пол, его дыхание замедляется, лицо становится серым или бледным, иногда возникают подергивания во всем теле. Влад не растерялся: он подхватил девушку на руки и вынес из помещения в котором находились люди, уложил ее на диван, подложив ей под голову свою куртку и немедленно вызвал скорую помощь. - Когда я учился в Англии у нас были занятия, на которых нас учили тому, что нужно делать в экстренных случаях, таких как этот, например. Слава Богу, что все это запомнилось. Сейчас с девушкой все в порядке, - комментирует NEWSmusic произошедшее артист. В основном приступы эпилепсии проходят для больных без последствий, они даже не помнят, что случилось. Так и эта девушка, когда очнулась, была крайне удивлена, увидев над собой встревоженного Топалова. А затем Влад Топалов потерял в Киеве свой мобильный телефон . Неприятность случилась с певцом по дороге в аэропорт, откуда он уже собрался лететь в Москву. - Я уверен, что оставил свой мобильник на заднем сиденье такси, - рассказал Влад, - но когда обнаружил пропажу, было уже поздно. Мы стали звонить в службу такси, объяснили ситуацию, но все оказалось бесполезно. Телефон мне не вернули, а ведь там было много ценных контактов.