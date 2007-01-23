Дмитрий Колдун едет на «Евровидение 2007». От Белоруссии

В Минске прошел финальный этап отбора участника от Беларуси на конкурс “Евровидение 2007”, который в этом году пройдет в Хельсинки. Победителем в национальном конкурсе стал обладатель первого места в проекте “Фабрика звезд-6” Дмитрий Колдун. Еще за час до начала шоу зрители, сидевшие в зале Дворца спорта, обсуждали возможные кандидатуры из трех участников финала отбора. Мнения разделились. Кто-то делал ставку на ироничную композицию (“The Project” - “S.U.P.E.R S.T.A.R.”), кто-то выбирал лирику (Диана Гурцкая - “Нow long”), а кто-то пожелал видеть в Финляндии Диму Колдуна с песней “Work your magic”. Кстати, автором музыки последней является Филипп Киркоров, который также присутствовал в зале в этот вечер. Участников отбора приехали поддержать многие “бывалые” из других стран. Посетили Минск группа “Сosmos” из Латвии, шведская певица Сarola, Дима Билан, победительница конкурса “Евровидение-2001” Marie N. Номера номинантов были разнообразны. У Дианы Гурцкой, которая выступала под первым номером, была хорошо отработана хореографическая постановка. Группа The Project показали на сцене незабываемое шоу. Участники коллектива пели на разных языках, играли на инструментах, исполняли национальные мотивы. Во время выступления Димы Колдуна на сцену опустили таблички со знаками зодиака. Творческая группа исполнителя, которую возглавляет продюсер Виктор Дробыш, хотела как-то необычно обыграть фамилию певца. Наконец профессиональное жюри во главе с народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом подвело итоги праздника. В Финляндию покорять европейских зрителей едет Дмитрий Колдун. У Димы впереди очень много времени, чтобы довести номер до идеального состояния. Помочь ему обещали все, кто в силах это сделать. Результат мы увидим 10 мая, когда Колдун выйдет на сцену в полуфинале конкурса “Евровидение-2007”. Напомним, что ранее в полуфинале "Евровидения" от Белоруссии выступали Александра&Константин, Анжелика Агурбаш и Полина Смолова. Однако ни один из представителей Беларуси так и не смог пробиться в финал "Евровидения".