В Париже стартует Неделя haute couture

В понедельник, 22 января, в Париже начинается Неделя haute couture «весна-лето 2007». На этот раз программа намечена более чем насыщенная: 28 официальных дефиле, 14 – вне расписания, и в два раза больше гостей, чем в предыдущем сезоне. Подобное количество показов может вновь всколыхнуть вечный спор о размывании границ между высокой модой и prêt-à-porter класса люкс. Подобное количество показов теперь должно уложиться в 4 дня (организаторы были вынуждены добавить еще один день ввиду слишком плотного расписания), причем основное количество новичков представит свои коллекции 25 января. Как и в предыдущих сезонах, свои коллекции покажут 8 из 10 членов Chambre syndicale de la haute couture: Adeline André, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, Franck Sorbier, Givenchy и Jean-Paul Gaultier. Центральным показом первого дня станет шоу Джона Гальяно для Christian Dior: британский стилист отмечает десятилетие своей работы в легендарном Доме моды. Программа Недели оказалась столь насыщенной из-за количества новых имен. В прошлом году Французская Федерация Моды разместила на своем сайте десятки моделей из коллекций новичков: таким образом, последние получили возможность собрать средства для финансирования своих показов на парижской Неделе haute couture. Среди этих счастливчиков – как известные дизайнеры, например, Фелипе Оливейра Баптиста (Felipe Oliveira Baptista) и Анн-Валери Аш (Anne-Valérie Hash), так и новые таланты – вернувшийся после длительного отсутствия Марк Ле Биан (Marc Le Bihan), Кэти Пилл (Cathy Pill), британская марка Boudicca, французский дуэт Lefranc-Ferrant, дизайнер Николя Ле Кошуа (Nicolas Le Cauchois). Среди самых ожидаемых иностранцев – мегапопулярный ливанец Эли Сааб (Elie Saab), а также итальянские мэтры Джорджио Армани и Валентино.