5`nizza возвращается на большую сцену

Ворвавшиеся на большую сцену двое ребят из Харькова - Андрей Запорожец (Сан) и Сергей Бабкин (ОтецРодНой) - нынче с гордостью могут сказать, что стали кумирами огромного количества известной своей привередливостью столичной молодёжи. Самое интересное, что музыканты из группы 5`nizza используют всего лишь три инструмента: два голоса и акустическую гитару. И из такого вот минималистического набора получается нечто, звучащее просто отлично - нетривиально и зажигательно. Тем более, что один из этих голосов с успехом заменяет всевозможные духовые, ударные и прочие струнно-щипковые. Текстовая экспрессия всегда имеет смысловую основу, содержание текстов насыщено аллюзиями и цитатами. Стиль 5`nizza - постмодернистский акустик реггей-хоп с поправкой на позитив, который сквозит во всех проявлениях деятельности коллектива. Невероятное чутье публики позволяет им даже в больших залах создавать некий уют, общее дружеское единение и настроение какой-то просветленной радости.