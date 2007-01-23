Спустя десять лет после смерти брата Донателла Версаче посвящает коллекцию его памяти

23 января 2007, 13:03

Клерикальные воротнички под подбородком, темные прямые пальто и костюмы, облегающие двубортные тренчи из сверкающей кожи: Донателла Версаче создавала новую мужскую коллекцию для дома Versace, представленную недавно на Миланской неделе моды, вспоминая своего покойного брата - основателя модного дома Джанни Версаче. 10 лет назад в Майами произошла трагедия, в результате которой целая модная империя оказалась в хрупких женских руках. В честь значимой даты имена Джанни и Донателлы в следующем месяце будут внесены в знаменитую «Аллею стиля» в Лос-Анджелесе, а в июне в Палаццо Реале Милана откроется уникальная выставка лучших произведений искусства знаменитого итальянского дома моды. Там же будет впервые представлена ранее не выставляемая на публичную демонстрацию коллекция личных предметов мебели и аксессуаров, которую в течение жизни собирал Джанни Версаче. «Я очень волнуюсь и одновременно испытываю чувство счастья и благодарности, - призналась Донателла после показа, говоря о предстоящей церемонии награждения, специально к которой она собственноручно подготовила документальный фильм о брате. – Джанни действительно заслужил это признание, а я постаралась сделать все, чтобы его дело жило и сегодня». По словам рулевой дома Versace, удивительным образом около года назад взяв себя в руки и подняв империю на определенно новый уровень, взгляды Джанни на жизнь и его манеры подчас не находили отклика в обществе, поэтому ей вдвойне приятно получить за него награду. «Я думаю, что Джанни в особенности заслуживает этого признания», - заявила госпожа Версаче. Донателла и ее братья Санто и Джанни выросли в Калабрии. С ранних лет младшая сестра являлась единственной музой и вдохновителем Джанни, из-за чего многие считают именно ее истинной основательницей модного дома Versace. По свидетельству очевидцев, уже в одиннадцатилетнем возрасте Донателла красила волосы в белый цвет и носила специально сшитые для нее вещи. «Я мало кому это рассказывала – я появилась на свет, чтобы ободрить своих родителей. В одиннадцатилетнем возрасте умерла моя старшая сестра, вот почему родители и решили родить меня, чтобы у них была девочка, - как-то поведала в одном из интервью Донателла. – Так что моя миссия на этой земле всех обнадеживать и веселить». Она мужественно пережила внезапную смерть любимого брата, сначала уединившись с семьей на отдаленном острове в Карибском море, а потом, год спустя, публично вернувшись в мир высокой моды, самостоятельно организовав показ очередной коллекции Versace в парижском отеле Ritz, как это всегда делал ее брат. Уже тогда журнал Vogue написал о новой звезде мировой моды – сильной женщине, «преодолевшей горе и бросившей вызов профессии». Сегодня, когда-то волею судьбы оказавшаяся в ответе за семейное дело, эта 51-летняя женщина сама устанавливает стандарты и диктует правила. Чудом избавившись от алкогольной и наркотической зависимости, проведя несколько месяцев в реабилитационном центре, она сегодня признается, что влюблена, одухотворена и настроена на успех. «Тяжелые времена позади, - признается модельер, официально занимающая пост вице-президента Versace Group. – Я готова творить и ощущаю творческий подъем. К счастью, со мной рядом мои самые дорогие люди». Среди новых творческих проектов дома Versace, в следующем году отмечающего свой 30-летний юбилей, – открытие целой сети фирменных гостиниц Palazzo Versace, над интерьером для которых работает сама Донателла. Первый роскошный отель под маркой модного дома открылся в 2000 году в Австралии и до сих пор держит статус самого дорогого на континенте. Для того, чтобы внутреннее убранство отеля полностью соответствовало семейным традициям и стилю Versace, Донателла даже пожертвовала для него уникальную 750-килограммовую люстру, купленную когда-то у Государственной библиотеки в Милане самим Джанни. Брат приучил Донателлу и к любви к высокому искусству и благотворительности. Известная своим меценатством Версаче часто устраивает светские благотворительные вечера, на которых собирает средства в Фонд борьбы с раком груди или для помощи малоимущим детям. К ней на ужин с удовольствием ходят британский Принц Чарльз и другие члены королевской семьи Великобритании, подруги Кэтрин Зета-Джонс и Мадонна, друзья Элтон Джон, Стинг и Лучано Паваротти и многие другие известные деятели культуры. «У женщины, которую я представляю себе во время придумывая очередной коллекции, внутренний мир и индивидуальность светятся снаружи, - всегда говорит о своем творчестве Донателла Версаче. – Она изысканна, сексуальна, умна и динамична. Она не боится быть женщиной, не боится прятать свою ранимость, одновременно оставаясь сильной и волевой». Говоря о своей музе, Донателла говорит о самой себе – именно она, благодаря или вопреки ужасной трагедии, в один момент кардинально изменившей ее жизнь, является воплощением силы воли и утонченной женственности в одном лице.

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