В показе испанского дизайнера приняли участие эмигрантки

Испанский дизайнер Антонио Миро (Antonio Miro), последний показ которого прошёл в прошлый четверг в Барселоне, выпустил на подиум нелегальных эмигрантов с целью привлечения внимания к тяжёлому положению тысяч африканских беженцев, отправляющихся искать лучшей доли в Европе. Восемь беженцев из Сенегала, получивших за участие в показе небольшой гонорар, представили серию бело-бежевых нарядов. В качестве одной из декораций показа использовалась деревянная рыбацкая лодка: на таких судёнышках многие эмигранты отправляются на расположенные к западу от африканского материка и принадлежащие Испании Канарские острова или ещё дальше – через Средиземное море на южное побережье Испании. Негосударственная организация, занимающаяся вопросами эмиграции в Испании, одобрила идею Миро. Тем не менее, инициативная группа, представляющая интересы сенегальских беженцев, выступила с критикой показа: по их словам, он может побудить ещё большее число африканцев предпринять опасное путешествие по морю, до конца которого доживают далеко не все. Добавим, что Миро любит в своих показах поднимать острые социальные темы – так, в прошлом году он аналогичным образом выпустил на подиум заключённых.