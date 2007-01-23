«Консервы» Егора Кончаловского обещают шоу

Беспрецендентным шоу «за КОНСЕРВируйся», которой состоится 24 января в 6 часов вечера на Пушкинской площади, решено отметить выход на экраны нового фильма Егора Кончаловского «Консервы» В этой картине сыграли Алексей Серебряков, Любовь Толкалина, Сергей Шакуров. В программе шоу – выступление акробатов и исполнителей брейк-данса, а также угощения из бесплатной столовой и несложный но подвижный конкурс, победитель которого получит билет на фильм «Консервы». Впрочем, проигравших не будет, сообщает cinema.km.ru. Приз победителю вручит актер Сергей Векслер («Консервы», «Сдвиг», «Антикиллер 1,2», «Мама, не горюй» и др.).