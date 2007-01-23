«Би-2» покусали водоросли

Лева и Шура Би-2 вернулись из отпуска, который провели в Таиланде на острове Самуи. Гостиница музыкантов располагалась прямо на берегу Сиамского залива, а по соседству разместились ребята из квартета и давние друзья группы, поэтому отдых получился как никогда веселым и запоминающимся. - Мы посетили все экскурсии какие только возможно, - рассказал bdva.ru Лева, - с моей страстью к скорости я не мог не покататься на квадроциклах по джунглям и jet ski по волнам. Даже попробовал себя в качестве погонщика слонов: сидел, как положено, прямо на голове у слона, и ногами теребил ему уши. Не скажу, что полностью освоил искусство погонщика - все-таки слоны не мотоциклы. Кроме этого, Лева и Шура знакомились с подводной флорой и фауной Сиамского залива, ныряя с масками. Правда, знакомство получилось даже чересчур близким: музыканты оказались покусанными живыми водорослями и целый день страдали от сыпи. В целом же ребята остались очень довольны своей поездкой. - Только жаль, что мало, - признался Шура, - первые дни я просто отсыпался, поэтому присоединялся к остальным только вечером на пляже. Сейчас Шура уже улетел в Лондон вместе с Дианой Арбениной, участвовать в сведении песен из будущего альбома "Ночных Снайперов". Лева в Москве тоже сразу погрузился в работу: он занимается новым материалом и пишет песни.