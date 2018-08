Досудебное урегулирование развода Маккартни не состоялось

Юристы Хизер Миллс, жены Пола Маккартни, опровергли информацию о досудебном урегулировании развода знаменитой пары. Ранее сообщалось, что Миллс согласилась на 32 миллиона фунтов стерлингов "отступных". Однако адвокаты юридической фирмы Mishcon de Reya Solicitors заявили, что сэр Пол не предлагал жене ни эту, ни другую сумму, отмечает BBC News. Сведения о досудебном урегулировании 21 января 2007 года распространил таблоид The News of the World, сообщивший детальную информацию о том, какая именно недвижимость достанется Хизер Миллс. Но представитель Mishcon de Reya Solicitors подчеркнул, что СМИ недоброжелательно относятся к леди Маккартни, а фотографы преследуют ее. Второй брак Пола Маккартни фактически завершился летом 2006 года, а юридическое оформление развода началось осенью. Британские таблоиды пытались установить сумму, которую Миллс получит после окончания процесса, и называли цифры от 20 до 80 миллионов фунтов стерлингов.