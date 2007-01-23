Гламур правит миром

Виктор Пелевин - такое же загадочное явление, как и его романы. Энное количество лет назад российский читатель с наслаждением впитывал такие новые слова, как «гламур», «пиар» и «дискурс», открытые, казалось, именно Виктором. Теперь такими терминами не удивишь даже домохозяек и пенсионерок. Вот и в этот раз он обличает в своем романе современное общество, насквозь пропитанное гламуром и пиаром. Только на этот раз Пятой Колонной и Властителями Мироздания стали не кто иные, как вампиры. И действительно, кто может стоять следующим на духовно-иерархической лестнице после создателя, как ни кровососущие персоны? У автора «высшие существа» благородны и морально устойчивы, но при этом морочат голову простым гражданам постоянным выкачиванием из них эмоций от получения баблоса. Загадочная субстанция есть ничто иное, как сублимация энергии при зарабатывании денег. Если в двух словах, то все люди созданы вампирами только для того, чтобы зарабатывать для них эмоции, которыми они, собственно, и питаются. Сложно. Как и всегда у Пелевина. Его сентенции настолько запутаны, что к середине книги не понимаешь, кто есть вампиры, кто есть бог и зачем вообще такое бытие, как у Пелевина. «Ампир» - не лучший роман Виктора, но, безусловно, один из самых любопытных. Пересказывать бессмысленно, Пелевина надо читать.