В «Мумии 3» будет другая мумия

В третьей части "Мумии" произойдут изменения в составе главных персонажей. Как сообщил ресурсу SCIFI Wire соавтор сценария фильма Эл Гоу (Al Gough), в картине появится совсем другая мумия, и повествование сосредоточится на подросшем сыне Рика и Иви. "Мы разработали по-настоящему интересную семейную историю, в которую будут вовлечены все трое", - сказал Гоу. По его утверждению Брэндан Фрейзер, сыгравший главную роль в первых двух сериях, уже подписал контракт на участие в триквеле, переговоры ведутся и с Рэйчел Уайз. Начало съемочного процесса запланировано на середину лета, режиссерское кресло займет создатель "Самолета-невидимки" Роб Коэн. Предполагается, что фильм выйдет на экраны летом 2008 года. Напомним, что фильм "Мумия возвращается" собрал в мировом прокате почти 450 миллионов долларов.