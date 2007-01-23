Руслан Алехно станет Басковым

Далеко не многим звёздам российской эстрады удаётся совмещать несколько музыкальных жанров, и при этом профессионально работать в каждом из них. Молодой певец Руслан Алехно рассчитывает, что он вполне способен, кроме своих песен, исполнять и оперные арии. - Тут дело даже не в амбициях, - рассказывает Руслан. – Просто я всегда очень любил оперу. И, естественно, понимаю, как много нужно работать, чтобы свободно переключаться с эстрады на оперное пение и обратно. Я бы с удовольствием спел в настоящей опере. В принципе, если у Николая Баскова это получается, то и я могу попробовать. Сейчас в концертной программе Руслана Алехно уже есть одна оперная песня. Она называется «Памяти Карузо». Артист исполняет её под рояль, и публика прекрасно принимает его в этом новом образе.