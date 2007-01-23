Бондарчук начинает снимать в Крыму фильм по книге Стругацких «Обитаемый остров»

Федор Бондарчук начинает работу над фильмом по книге братьев Стругацких «Обитаемый остров». Некоторые эпизоды фильма будут сняты в Керчи. По информации kerch.com.ua, в Керчь на следующей неделе приедет организатор съемок для осмотра местности и установки личных контактов. Действие фильма происходит на другой планете, однако, жизнь там является фактическим отражением нашей действительности. Большая часть фильма будет сниматься в городах Крыма. В Керчи, как планируется, отснимут эпизод, в котором будет изображен инопланетный город. В массовке задействуют местных жителей. Начало работы в Керчи – 1 марта текущего года. В картине задействован целый ряд известных актеров, в том числе Алексей Серебряков («Вечный зов», «Фанат», «Афганский излом», «Бандитский Петербург», «Штрафбат», «Дети Ванюхина» и др.).