Режиссер Борис Покровский отмечает 95-летний юбилей премьерой спектакля «Тайный брак»

Свой 95-й день рождения выдающийся режиссер Борис Покровский отмечает премьерой нового оперного спектакля "Тайный брак". Кажется, что время не властно над маэстро. Он по-прежнему энергичен, увлечен работой и полон творческих идей. Подтверждение этому - постановка оперы итальянского композитора XVIII века Доменико Чимарозы, которая очень давно не шла на столичной сцене. "Над спектаклем "Тайный брак" я с большим удовольствием работал с группой молодых артистов, для которых, как мне кажется, сама тема оперы - борьбы юных героев за любовь и счастье - представляет несомненный интерес. К тому же это изящное мелодичное сочинение отличается многими несомненными достоинствами", - сказал Борис Покровский. Источник: ИТАР-ТАСС.