КаZантип узаконили

Крымские власти решили заключить односторонний мир с организаторами «КаZантипа» – самой большой «молодежной тусовки» на всем постсоветском пространстве. Об этом свидетельствует принятое правительством полуострова постановление, впервые официально разрешающее проведение фестиваля и приравнивающее его территорию к курорту. Однако есть опасения, что, узаконив доселе стихийное собрание молодежи, чиновники попросту превратят гигантскую дискотеку в унылый городской пляж. Ведь «граждане Республики Z», как себя привыкли величать тусовщики, меньше всех на свете любят скучные формальности вроде мероприятий по разнарядке, проверок санэпидемстанций и протоколов о возведении незаконных строений. Но жить по законам Украины им, видимо, все-таки придется. Сколько существует «КаZантип» (а именно почти 15 лет), столько существуют у крымских властей головные боли по его поводу. Образовавшись в 1993 году на правах чемпионата по виндсерфингу, уже через два года мероприятие превратилось в фестиваль электронной музыки, который год от года разрастался колоссальными темпами сначала на мысе Казантип, на заброшенном реакторе недостроенной атомной станции, затем в окрестностях поселка с актуальным названием Веселое и, наконец, у села Поповка, что в 30 км от Евпатории. Вынужденные перемещения по Крыму объясняются как раз нелюбовью местных властей. В последнее время «КаZантип» становится все более коммерческим предприятием (к примеру, после переезда в Поповку в «республике» ввели «визы» стоимостью 10 долларов, которые должен оплатить всяк желающий приобщиться к свободному рэйву). Очевидно, увеличивающийся «бюджет республики» возбуждает местные власти куда больше, чем, к примеру, легкие наркотики, о распространении которых в этих местах давно ходят легенды, и вообще «моральный облик» здешней молодежи. Три года назад Верховный совет Крыма, казалось, поставил жирную точку в истории фестиваля, запретив его проведение в любой точке полуострова, однако оргкомитет сделал ход конем – переименовал «КаZантип» в «Республику Z». Перехватив название, крымские власти ответили попыткой создания «альтернативного КаZантипа», который боролся бы за здоровый образ жизни и вообще, образно говоря, «платил налоги и спал спокойно». Но, к удивлению местных властей, такой «пионерский» фестиваль особого энтузиазма в рядах молодежи и особенно рэйверов не вызвал. И битва продолжилась. Минувшим летом прокуратура Симферополя возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением организаторами «КаZантипа» – представителями «Центра молодежных инициатив «Зебра». Их, в частности, обвиняют в возведении незаконных капитальных строений на сельском пляже. По мнению прокуратуры, только этим фактом госбюджету нанесен ущерб в размере 900 тыс. гривен (4,7 млн. рублей). Кроме этого, санитарно-эпидемиологические проверки неизменно заканчивались ничем: санитары так и не узнали, откуда на «КаZантипе» появляются продукты, зато установили, что объекты питания, расположенные на пляже, не были оборудованы очистными сооружениями, а торговые точки не подключены ни к централизованному водоснабжению, ни к канализации (по причине отсутствия таковых в селе Поповка). В прошлом году прокуратура потребовала от кабинета министров Крыма окончательного и бесповоротного закрытия фестиваля, однако министры решили взять своеобразное «шефство» над свободной молодежью и пообещали разобраться со всеми проблемами уже будущим летом. Кто будет оплачивать решение этих проблем, пока не ясно, но вмешательством во внутренние дела «Республики Z» ни ее граждане, ни тем более ее «правительство» явно останутся недовольны. Однако не исключено, что это единственно возможное компромиссное решение для разросшегося до восьми гектаров «самостийного государства». О том, как выглядит «КаZантип», живущий по законам «обычного» государства, можно будет увидеть в июле–августе.