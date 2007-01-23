26 Января, клуб «Египет», Ежегодный клубный конкурс красоты «Снежная королева». Начало в 21.00

Ежегодный клубный конкурс красоты «Снежная королева» будет проведен 26 января в клубе «Египет» (ул. Межигорская 2, Подол). 15 участниц конкурса были отобраны в процессе кастинга в сотрудничестве с модельным агентством «Амели». В жюри конкурса - представители украинского шоубиза и спонсоров. Среди гостей конкурса такие знаменитости как: Алена Винницкая, Фагот и Фоззи (ТНМК), Катя Чили, Стереолиза, Юрий Фалеса, БиоНик, Потап, Джанго. Четыре победительницы конкурса поедут в отель «Савой» в Шарм эль Шейхе с фотографом, где будет сделана фотосессия. Все финалистки получают ценные призы от компании «Эльдорадо». Начало праздника в 21-00. Вход: 100 грн. Организатор конкурса All Stars Promotion