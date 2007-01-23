Заворотнюк влипла в криминальную историю

Анастасия Заворотнюк благодаря своему новому возлюбленному Сергею Жигунову оказалась втянутой в криминальную историю. В новой комедии "Шекспиру и не снилось" актриса играет воровку и отчаянную бандитку, которая вместе со своими подельниками скрывается от преследований в провинциальном театре. Главаря банды играет сам Сергей Жигунов, Анастасия Заворотнюк преображается в очаровательную бандитку. Между главными героями, конечно, вспыхивают романтические чувства. Другая парочка из "Прекрасной няни" - Борис Смолкин и Ольга Прокофьева – в картине тоже наличествуют и тоже испытывают друг к другу пылкие чувства. Второстепенные персонажи на площадке — не менее звездные. В команду фильма влились Юрий Стоянов (директор театра) и Гарик Харламов из "Комеди Клаб" (гусар и герой-любовник). Комик увлекается героиней Заворотнюк, но все его попытки завоевать расположение девушки безуспешны. Сюжет картины, по словам авторов, напоминает "Джентльменов удачи". Артисты-жулики думают, что за их премьерой последуют громкий провал и арест. Но публика в восторге. Ибо репетировал с воришками профессионал, а помогла им выпутаться из трудной ситуации скромная театральная кассирша в исполнении Ольги Прокофьевой. Действие разворачивается в выдуманном городке Костомара в девятнадцатом веке. На раскачку проекта ушел почти год. Фильм получился довольно дорогим. Сценические наряды героев делались по старым театральным эскизам, для съемок в Петербурге арендовали несколько старинных особняков, а натуру будут снимать в Кронштадте, во дворцах Петергофа. Авторы уверяют, что главной целью проекта было смыть с актеров клеймо сериала "Моя прекрасная няня". "Все кончится хорошо, все станут честными и богатыми", — такой вердикт вынес по поводу финала режиссер. И по секрету добавил, что наряды у Анастасии Заворотнюк, хоть и не столь откровенные как "Няне", но все же сексуальные. По словам Жигунова, готовая версия водевиля может появиться на экранах уже во второй половине 2007 года. Премьерный показ планируется в Москве и Петербурге, дальше картина отправится в путешествие по городам России. "На Остапа Бендера мой герой не похож, - говорит сам Жигунов. - Тот вором не был, работал более интеллектуально. А наши персонажи — средней руки воришки. Люди мыкались-мыкались и неожиданно прибились к провинциальному театру…" Картина "Шекспиру и не снилось" – это почти мюзикл. "У нас в картине девять песен и несколько танцев, - комментирует Жигунов, выступивший генеральным продюсером фильма. - Кстати, песни немного блатного оттенка. Алексей Шелыгин и Юрий Энтин постарались. Мы мучительно пытались найти возможность создать современный музыкальный ряд. Ведь если бы пели куплеты, похожие на то, что раньше исполняли в водевилях, это никто бы не стал смотреть. Да и оперетта не подходит… В итоге получились песни с очень современными пробросами. Может, у нас в финале даже будет рэп. Энтин замечательный текст написал — про черного дядьку, который женился на белой госпоже. Такой "Отелло" для "чайников". Вся трагедия — в куплетах. Очень смешно! Есть песни жалостливо-вокзальные и воровские. Вот такой немного Брайтон получился". "Второе название картины — "Катарсис в городе N", - сказал напоследок Сергей. - Он у героев действительно наступает. Погрузившись в искусство, они преображаются и начинают новую жизнь".