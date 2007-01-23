Чем пахнет премия «Триумф»?

Сегодня в Москве Эльдар Рязанов, Юрий Шевчук, Софья Губайдуллина и Богдан Ступка с радостью приняли дипломы лауреатов «независимой премии «Триумф» и 50 тысяч долларов каждому от «мецената» и председателя попечительского совета Бориса Березовского, объявленного, как известно, Генпрокуратурой в международный розыск по подозрению в совершении уголовных преступлений. Почётным гостем, как сообщили «Правде.Ру» в «Интеллект-сервисе», на церемонию был приглашён Михаил Касьянов. Идея «независимой премии «Триумф» пришла в голову жене Андрея Вознесенского Зое Богуславской в 1992 году. Добрые люди свели её с тогда с ещё просто предпринимателем Борисом Березовским, который с радостью ухватился за идею. Ещё бы - БАБу сам в руки приплыл долгоиграющий пиар-проект, который бы позволил ему создать и поддерживать имидж «великого мецената» и бескорыстного ценителя всего «прекрасного, доброго, вечного». Один из тогдашних друзей Березовского, попросивший пока сохранить своё инкогнито, поделился с нами своими воспоминаниями о «Триумфе» и его занимательной эволюции за пятнадцать лет: «Боря сразу ухватился за эту идею. Тогда бизнесмены всех уровней спонсировали конкурсы всяких «мисок-сисок» и эстрадные шоу. Борис же, как умный человек, догадался, что ему нужна такая вот премия, которая бы отмечала выдающихся режиссёров, музыкантов, актёров. Он сразу сказал организаторам: «Чтобы никакой попсы не было, никаких клоунов! Только серьезным людям, которых знают на Западе!». И, кстати, сразу же он сказал, чтобы не было никакой, как бы это выразиться, местечковости. Чтобы обязательно были среди лауреатов русские мастера. Мне сказали, что именно он предложил дать в этом году свою премию Юрию Шевчуку, который в последние годы стал православным музыкантом. И Плетнёва он посоветовал, и Алексея Баталова. Уже с середины 90-х годов пиар-бюджет премии «Триумф» почти сравнялся с премиальным фондом в 250 тысяч долларов. Потом появились молодежные премии по 5 тысяч, премии для учёных. Мне рассказывали, что в 2000 году друг Березовского и директор «Триумфа» Игорь Шабдурасулов сказал ему: «Борис! 50 тысяч долларов таким выдающимся мастерам, которых мы выбираем, как-то несолидно. Тем более, что размер государственных премий планируют существенно поднять. Надо хотя бы по сто тысяч давать». Но Березовский отказал, причём не из-за жадности, а по соображениям пиара. Дескать, мировая общественность должна видеть, что он не беглый олигарх с сомнительного происхождения миллиардами, а третируемый Кремлём честный бизнесмен, радеющий за российскую культуру и отдающий ей чуть ли не последний фунт стерлингов. Так, делая в 1997 году интервью с Ириной Антоновой для «Российской газеты», автор этих строк поинтересовался у неё, считает ли она уместным, чтобы премию «Триумф» курировал и спонсировал человек, про деятельность которого в пресловутом «ЛОГОВАЗе» появились скандальные публикации. Госпожа Антонова посмотрела на меня честно-наивными глазами и сказала: «А что Березовский? Кто он такой? Если я не ошибаюсь, то он ведь математик, кажется?» Видимо, исключительно математиком считает госпожа Антонова Березовского и сегодня. Еще более любопытные заявления сделала в 2000 году Зоя Богуславская в интервью под многозначительным названием «Мне всегда жаль интеллигенцию», данном журналисту Андрею Морозову. Морозов сразу же спросил жену Вознесенского насчёт спонсорства Березовского: «Поскольку эта премия вручается творческой интеллигенции, не было ли мысли: пахнут эти деньги или нет?» «Когда возникла идея премии, Борис Березовский был не «демонической» фигурой, а членом-корреспондентом Академии наук, учёным с множеством значительных открытий, делавшим только первые шаги в бизнесе…» Потом, что называется, «на голубом глазу» Богуславская рассказала «правдивую» историю, как Березовский пришёл на пресс-конференцию, где оглашались имена лауреатов, и, стоя у дверей, громко вопрошал: «Кому, кому дали премию?» «Он даже не знал, за кого проголосовали», - притворно восторгалась тогда Богуславская, простодушно упомянув, что происходило это перед камерами телевидения. То есть разболтала, что жюри «Триумфа» участвовало в пиар-спектакле Березовского, рассчитанным на публику. А вот как Богуславская в том интервью определила своё этическое кредо: «Я никогда не интересовалась происхождением чьих-либо денег. По-моему, у больших денег вообще нет нормальных источников». То есть, собственноручно расписалась в том, что для неё, для членов жюри и для лауреатов премии «Триумф» деньги абсолютно не пахнут. Этой интеллигенции абсолютно неинтересно, откуда поступают деньги «меценатов» - может быть, от мошенничества с акциями, торговли оружием, наркотиками или детской порнографией. Этой интеллигенции абсолютно неинтересно, слезы и кровь какого количества людей стоят за щедротами председателя попечительского совета их премии, который упорно скрывается от законных объяснений с российским правосудием. Нам остаётся только вспомнить историю возникновения «крылатой» фразы «Деньги не пахнут!» Римский император Веспасиан, чтобы пополнить казну, решил ввести налог на общественные уборные Рима. Когда сын стал корить его за то, что от монет будет пахнуть мочой, император и произнёс: «Деньги не пахнут!» Неужели для нашей интеллигенции эти слова стали, благодаря пятнадцатилетней «триумфальной» деятельности Березовского и Богуславской, жизненным принципом? При этом Березовский довольно цинично относится к лауреатам своей премии. Он мне ещё в 1993 году говорил: «Наша интеллигенция не то что за 50 тысяч долларов, за тысячу земные поклоны мне бить будет». Честное слово, так неприятно видеть рассыпающегося в благодарностях Алексея Баталова – вот, дескать, никогда в руках таких денег не держал. Ну я бы понял, если бы ему 250 тысяч долларов дали, как в Японии, но за 50 тысяч так лебезить? В этом году «Триумф» Березовскому особенно необходим для пиара на Западе. Не сомневайтесь, фотографии с церемонии, слова восторга и благодарности от лауреатов непременно появятся в западной прессе, прежде всего, английской. И японской тоже, поскольку Губайдуллина недавно была там удостоена Императорской премии. И за всех четырёх лауреатов, именами которыми он будет теперь козырять, Боря выложил 200 тысяч долларов». К сожалению, художественный руководитель «Триумфа» Зоя Богуславская и Ирина Антонова, директор ГМИИ имени Пушкина, в залах которого проходит церемония и, с грубейшим нарушением музейных правил, банкет, отказались комментировать «Правде.Ру» морально-этическую сторону спонсирования Березовским «независимой премии». Однако их высказывания прошлых лет говорят о многом.