Секс-символ Шэрон Стоун названа «худшей актрисой года»

В Лос-Анджелесе, за день до объявления номинантов на премию «Оскар», традиционно предан огласке шорт-лист награды за худшие работы в кино. Все шансы стать обладательницей «Золотой малины» в номинации «Худшая актриса года» есть у одной из самых сексуальных див Голливуда Шэрон Стоун. Фильм «Основной инстинкт-2» получил сразу 7 номинаций на премию. В частности, лента также номинирована на звание «Худшая кинокартина года». Как сообщают Дни.ру, конкуренцию несостоявшемуся триумфальному возвращению Стоун на Олимп Голливуда составят сестры Хилари и Хейли Дафф, которые также могут быть названы худшими актрисами за картинку «Реальные девочки» о двух богатеньких сестричках, которым пришлось задуматься о том, откуда берутся деньги. Конкуренцию в борьбе за звание худшей картины «Основному инстинкту-2» составит комедия братьев Шона и Марлона Уэйнсов «Шалун» о воре, выдающем себя за грудного ребенка. Этот фильм также получил 7 номинаций, включая «Худших актеров года» для братьев Шона и Марлона и «Худшую режиссерскую работу» для их брата Кинена Айвори Уэйнса. Фильм «Код да Винчи» может получить премию за «худшую режиссерскую работу». Самыми неудачными картинами для семейного просмотра критики сочли «Гарфильд-2», «Санта-Клаус-3», «Лохматый папа», «Добро пожаловать или соседям вход воспрещен» и «Дурдом на колесах». Вручение премий за худшую работу в кино состоится 24 февраля — также на день раньше церемонии присуждения «Оскаров» — главной американской награды в мире кино. Вручаемый победителям приз представляет собой раскрашенную спреем малину, стоящую на коробке из-под кинопленки.