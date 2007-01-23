Шевчука ошарашили, вручив ему престижную премию «Триумф»

22 января в Белом зале московского ГМИИ им. Пушкина в Москве прошла церемония награждения лауреатов независимой премии "Триумф" за минувший год. На это раз лауреатами премии стали: композитор София Губайдулина, актер Богдан Ступка, кинорежиссер Эльдар Рязанов, рок-музыкант Юрий Шевчук. Кроме статуэток "Золотой эльф" работы Эрнста Неизвестного, они получили дипломы лауреатов, золотые значки и по $50 тыс. каждый, извещает газета «Труд». Основной особенностью премии является то, что ее лауреатов называет авторитетное жюри. В этом году в него вошли писатели Василий Аксенов и Михаил Жванецкий, музыкант Владимир Спиваков, актеры Алла Демидова, Инна Чурикова, Олег Табаков, Олег Меньшиков. Председательствовал телеведущий Владимир Познер. Одним словом, на церемонию собрался едва ли не весь столичный бомонд, отмечает Утро Ру. Чего стоило хотя бы появление Меньшикова, который, правда, исчез так же стремительно, как и появился, лишь ненадолго почтив публику своим присутствием. Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук, получив награду, сказал: "Признаться честно, я был ошарашен, когда мне сказали, что я получил эту премию. Мне позвонили в тот момент, когда я шел под накрапывающим питерским дождем на репетицию. И я воспринимаю ее не только как поддержку высокого искусства, но и нашего движения. Движения ребят, которые сидят по подвалам, по кухням и сочиняют настоящие песни, рвущиеся из души и сердца. Их нет сегодня на телеканалах, их никто не знает. Все так, как было в Советском Союзе. Что-то возвращается от прежней, "застойной" жизни, что-то уходит. И я хочу сказать, что эта премия обращена к ним всем". Также по традиции вручение премии знаменует начало целой череды концертов и творческих встреч новых лауреатов со своими многочисленными поклонниками и ценителями высокого искусства, извещает «Российская Газета»