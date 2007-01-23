Жена солиста «Братьев Грим» подверглась секс-террору в Таиланде

Лидер группы «Братья Грим» Костя Бурдаев попал в переделку во время недавнего отпуска в Таиланде, сообщает "Твой ДЕНь". Отпустив жену Лесю, с которой он старался не расставаться, сделать маникюр в местном салоне красоты, он никак не ожидал, что тайцы окажутся настолько прямолинейными ловеласами. Первые же посетители, зашедшие во время сеанса в салон, потребовали у мастера «отдать им девушку и чтобы она немедленно сделала им массаж». Оплатить «массаж» обещали щедро. Подоспевшему Косте пришлось в грубой форме объяснить обидчикам, что такое хорошо и что такое плохо. Перепуганную жену рок-музыкант больше от себя не отпускал.