Новый альбом «Морального кодекса» почти готов

«Моральный кодекс» закончил запись и сведение песен для нового альбома. Осталось сделать только мастеринг. Тон и настроение всему альбому задала песня «Славянские танцы» - первая композиция, записанная «моралистами» на студии «Abbey Road», где раньше работали над своими песнями «The Beatles». На многие песни с нового альбома уже сняты видеоролики: И. Кожевников сделал клип на песню «В глазах», запечатлив группу во время работы на «Abbey Road», Ф. Бондарчук во время съемок своего фильма «9 рота» создал видео на одноименную песню «Кодекса», Андрей Болтенко, работая над телеверсией концерта «МК» во «МХАТе», сделал концертный клип на песню «Не уходи», Р. Прыгунов снял для группы видео на песню «Московская осень». Музыканты выпустят альбом в дорогом издании ограниченным тиражом и обещают представить пластинку совершенно по-особенному в одном из столичных клубов.