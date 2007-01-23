Лайма Вайкуле стала крестной парохода

Интересное предложение поступило Лайме Вайкуле после концерта в честь 40-летия Новороссийского морского пароходства. Президент компании, производящей морские суда, попросил певицу стать крестной одного из новых теплоходов, спуск на воду которого ожидается летом. Вайкуле не стала долго думать и с удовольствием согласилась. «Для таких крупных младенцев я крестной не была ни разу», - смеется певица. – На моем родном языке имя Лайма переводится как «счастьечко», поэтому у судна это «счастьечко» обязательно будет».