Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов ждут ребенка

У Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой будет ребенок. Как сообщает "Московский комсомолец", этого события пара ждала уже 15 лет. Ольга наконец забеременела, и Дмитрий счастлив как ребенок. Сейчас будущая мамочка на третьем месяце беременности. Говорят, некоторое время появлению детей мешало то, что у влюбленной пары не было отдельной квартиры. Затем возникли сложности со здоровьем, и наконец счастливое мгновение настало. Будущие родители радостное известие пока не комментируют. Врачи беспокоятся за состояние здоровья 41-летней актрисы. На всякий случай ее положили на сохранение. Говорят, что Дмитрий очень переживает за супругу. Кстати, у 43-летнего Дмитрия уже есть взрослый сын Даниил, рожденный в гражданском браке с одной из бывших поклонниц. Молодой человек, по слухам, живет в Канаде, но регулярно навещает отца. Ольга Дроздова до брака с Певцовым была замужем за актером Александром Боровиковым, но детей у них не было. Звездная пара вместе уже почти 16 лет. В 1991 году их соединил фильм «Прогулка на эшафот». Именно тогда на съемочной площадке Дмитрий впервые поцеловал свою партнершу Ольгу. С тех пор они неразлучны как в жизни, так и на экране, а с некоторых пор и в театре. Пара всегда мечтала о ребенке, но долгожданного пополнения в семействе все не было. И вот теперь жизнь Ольги и Дмитрия может кардинально измениться. Им часто приписывали ссоры и даже измены, но каждый раз, комментируя сплетни, сами актеры говорили, что в их семье все спокойно. Ольга признавалась, что ей даже бывает обидно, из-за того, что Дмитрий совершенно не ревнив. Но она также замечала, что сама не дает серьезных поводов для ревности. Самой красивой парой российского кино их стали называть после совместной работы в сериалах «Бандитский Петербург», «Остановка по требованию» и других фильмах.