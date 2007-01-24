Витас судится с издателями своей книги

Певец Витас подал в суд на книжное издательство, выпустившее его первую книгу "Витас: светлая история. Возвращение домой". Певец считает, что предприниматели его обманули, сказав, будто выпустили очень маленький тираж, и присвоив деньги от продажи неучтенных экземпляров книги. – Нас не устроил тираж книги – издательская компания нарушила свои обязательства, и сейчас разбираться с этим будет суд, – поведал продюсер певца Сергей Пудовкин. – Но книга обязательно выйдет в свет позже. Напомним, что писать мемуары Витас начал еще в середине прошлого года. В книге певец разоблачает самые популярные мифы, связанные с его именем, и рассказывает о детстве и творческих проблемах, пишет газета "Твой день".