Ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» Максим Галкин сорвал в казино джек-пот

Ведущий популярной викторины "Кто хочет стать миллионером?" (аналог западной телепередачи "О, счастливчик!") подтвердил оба названия своего телешоу, выиграв в Лас-Вегасе кругленькую сумму – миллион рублей. Поездка в Лас-Вегас была давней мечтой Максима Галкина, ведь именно там находится одно из самых лучших и красивых казино мира. Кроме того, там можно спокойно играть, не опасаясь, что тебя кто-то узнает. Улетая в Америку, пародист и не подозревал, что вернется домой с крупным выигрышем в кармане. К казино Максима пристрастила Алла Пугачева. Вместе они не раз посещали элитное игровое заведение в районе Пушкинской площади. Там-то примадонна и "заразила" своего друга любовью к "одноруким бандитам". – Теперь, даже приезжая на гастроли в какой-нибудь провинциальный город, Максим после ужина отправляется в ближайшее от гостиницы казино и почти всегда идет к игровым автоматам, – призналась подруга Галкина. – Вот только назвать удачливым игроком Максима сложно. Изредка в Москве он выигрывает относительно скромные суммы – от 500 до 1500 долларов, а проигрывает в итоге гораздо больше. Зато в Лас-Вегасе Галкин по-настоящему стал миллионером. Максим первым делом посетил самое известное казино города – Caesar's Palace. Это огромный развлекательный комплекс с 14 ресторанами, 2 открытыми бассейнами, SPA-салоном и множеством баров на разный вкус. Но пародист, не прельстившись ни одним из них, полностью посвятил свое время "одноруким бандитам". По словам друзей Максима, прилетев в самый крупный в мире город развлечений, Галкин был уверен, что здесь ему должно повезти в казино больше, чем на родине. Максим пробыл в Лас-Вегасе почти неделю, безвылазно проводя дни за игровыми автоматами, но ему не везло. Зато в последний день своих американских каникул он опустошил казино на миллион рублей. Сам Галкин комментарии по этому поводу давать отказался.