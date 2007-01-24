Пресняков и Подольская купили квартиру

Владимир Пресняков вместе с Натальей Подольской в середине февраля планируют переехать в новую квартиру Ремонт в элитном жилье, расположенном на 13-м этаже, длился почти год, осталось только купить мебель. На 200 квадратных метрах уместились гостиная, кухня, две ванные, две гардеробные, спальня и студия. Всё выполнено, по словам Преснякова, в стиле Армани – в квартире много предметов серебристых оттенков. Наталья Подольская рассказала, что дизайн придумал Владимир. "Я же только даю советы и выбираю предметы интерьера", – добавила певица.