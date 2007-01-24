Ирина Нельсон занялась дизайном

Экс-солистка группы Reflex Ирина Нельсон открыла в себе талант дизайнера – певица по своему проекту обустраивает виллу в Дубае, где с недавнего времени проживает с мужем Вячеславом Тюриным Продумав интерьер, новоиспеченный дизайнер отправилась на местный рынок, чтобы купить необходимые детали. Главным приобретением Ирина считает арабский граммофон 1936 года выпуска. Чтобы купить его, певице пришлось научиться торговаться. - Процесс покупки пришлось превращать в игру: сразу сбивать цену в два раза, если не соглашаются, делать вид, что уходишь. И тогда товар тут же становится вашим, - поделилась с «Z» приобретенными знаниями Нельсон.