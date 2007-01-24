Джема Уорд предпочла подиумам кинематограф

Последние несколько лет ни один модный сезон не обходится без австралийской супермодели Джеммы Уорд (Gemma Ward): красавицу с огромными глазами и немного детским лицом наперебой приглашают ведущие дизайнеры. Но начавшийся недавно сезон Недель моды Джемма пропустит по вполне уважительной причине: топ-модель уехала в родную Австралию для съемок в фильме «Черный шар» («The Black Balloon»), которые продлятся не менее двух месяцев. Фильм посвящен судьбе нескольких подростков, вынужденных пережить серьезные психологические испытания, а Джемма Уорд играет в этом кино девушку главного героя. Джемма уже не раз заявляла прессе, что после окончания модельной карьеры хотела бы стать актрисой, а в 2001 году она дебютировала в картине «Розовая пижама». Теперь ее мечта все больше приближается к реальности. Разумеется, для Джеммы Уорд на кон сегодня поставлено многое: начав работать манекенщицей в 16 лет, она не раз становилась лицом самых известных брэндов, в числе которых Calvin Klein, Prada и Yves Saint Laurent. После того как девушка снялась для Vogue вместе с другими моделями – Дарией Вербовой, Жизель Бундхен и Каролиной Курковой, британский фотограф Ник Найт сказал о ней: «Она принадлежит к тому немногому, очень немногому числу моделей, которые выглядят так, словно пришли к нам из другого измерения». Для съемок в фильме Джемма решила пропустить практически все дефиле, кроме Недели prêt-a-porter в Париже.