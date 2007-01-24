Бейонсе Ноулз готова ради Джей-Зи свернуть горы

Популярная американская певица Бейонсе Ноулз так влюблена в своего давнего бойфренда Джей-Зи, что готова ради него свернуть горы. Всем известно, что отец девушки, одновременно являющийся ее менеджером, заставляет ее денно и нощно репетировать новые песни и ездить по городам и весям с концертами и презентациями. Как при таком насыщенном графике у длинноногой красотки вдруг нашлось свободное время, непонятно, однако ради любимого она готова пожертвовать даже редкими свободными минутами отдыха. На днях стало известно, что Бейонсе запустила в производство коллекцию фирменных костюмов для девушек-чирлидеров, развлекающих публику между четвертями баскетбольных матчей. Певица решила приодеть чирлидеров команды New Jersey Nets, совладельцем которой уже несколько лет является Джей-Зи. В начале этого года Бейонсе и ее мать Тина, вместе с которой девушка работает над коллекциями своего дизайнерского дома House of Dereon, подписали контракт с руководством баскетбольной команды. Известно, что веселые топы и пышные юбки для девушек будут выдержаны в фирменной стилистике клуба Nets.