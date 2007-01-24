Мурата Насырова похоронили по двум обрядам

В ночь на субботу Мурат Насыров выбросился в Москве из окна пятого этажа, как говорят врачи, в состоянии наркотического опьянения. Гроб с его телом был отправлен самолетом на родину - в Алма-Ату. Чтобы проводить артиста в последний путь, в Уйгурском драмтеатре собрались сотни людей. Входя в фойе, первым делом они слышали голос Мурата. Из динамиков звучали песни из альбома «Kaldim Yalguz», написанного музыкантом пару лет назад в память об отце. Несмотря на то, что Мурат был мусульманином, прощание шло как бы по двум обрядам. Сперва - светское прощание. Гроб выставили на сцене театра, что по мусульманским обычаям не положено. Мурат лежал в строгом костюме, утопая в цветах. Гражданская панихида длилась три часа. После этого всех попросили выйти из зала. Мурата завернули в ковер, как положено по обряду мусульманскому, и через полчаса на улицу вынесли тавут (настил-носилки, на котором по мусульманским обычаям лежит тело), мулла прочел молитву, и траурная процессия, уже без женщин, выехала на кладбище. Напомним, 37-летний певец погиб в прошлую пятницу в половине одиннадцатого ночи. Он упал или выбросился с балкона пятого этажа дома на улице Вучетича в Москве, где жил со своей семьей. Умер Мурат до приезда «Скорой помощи» от травм, не совместимых с жизнью. Гражданская жена артиста Наталья Бойко категорически отрицает, что у Мурата были проблемы с наркотиками. Она уверена, что супруг стал жертвой нелепой случайности.