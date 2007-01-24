Солистка «Фабрики» едва не утонула на Ямайке

Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева чудом спаслась от гибели во время сильного шторма на Карибском море. Страшный инцидент произошел с певицей, когда она отдыхала на острове Ямайка и решила поплавать. Проплыв несколько десятков метров, Савельева заметила, как стала резко портиться погода. Певица поплыла к берегу - малейшее промедление могло стоить ей жизни из-за внезапно начавшегося шторма. В это время подруги на берегу, потеряв Сашу из виду, жутко забеспокоились и решили позвать на помощь. Подруга попросила молодого человека найти Сашу, так как сами они не очень хорошо плавают. Услышав, что русская девушка потерялась в море, мужчина бросился навстречу «фабрикантке». - Когда я увидела плывущего ко мне молодого человека, у меня сразу отлегло от сердца, - призналась «ТД» певица. - Я буквально вцепилась в его плечи, ведь к тому времени я уже не могла нормально дышать, а до берега было еще очень далеко. Так, держась за смелого спасителя, Савельева доплыла до берега. Девушка долго не могла прийти в себя. Подруги отчитали ее за такую неосторожность. Но и сама Саша поняла свою ошибку. - Мне просто не везет в последнее время, - жалуется Савельева. - Сначала мы забыли ключи от номера в гостинице, а потом нам даже отказались продавать коктейли в баре, решив, что мы несовершеннолетние. Сейчас Александра уже оправилась от шока и продолжает наслаждаться природой экзотического острова. На Ямайке певица планирует также посетить музей Боба Марли и осмотреть другие достопримечательности.