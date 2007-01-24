Жанна Фриске дружит с олигархами

Певица Жанна Фриске, по слухам, возобновила отношения с солистом "Дискотеки "Авария" Алексеем Серовым. Поп-звезду не пугает даже наличие у молодого человека законной супруги. О личной жизни Фриске вообще известно немного. Несколько месяцев назад в прессе появились слухи о якобы имевших место отношениях Жанны с Сулейманом Керимовым. О Жанне говорили как об одной из подруг олигарха, и именно ее сначала считали той самой таинственной попутчицей Керимова, пострадавшей в аварии. Правда, когда французские власти объявили, что в машине была женщина по имени Тина Канделаки, страсти вокруг романа Фриске и Керимова поутихли. Говорят, Жанна отвечала на ухаживания олигарха в период размолвки со своим молодым человеком, французским продюсером Сирилем Лункевичем. "Жанна и Сириль жили вместе около двух лет. Правда, она его страшно ревновала. Особенно когда Сириль увлекся на съемках проекта Первого канала "Большие гонки", который он продюсирует, актрисой Мариной Александровой", - рассказала подруга певицы. Но недавно они расстались уже по вине Жанны. Она вернулась к прежнему любимому мужчине Алексею Серову, с которым встречалась три года назад, пишет news.rin.ru. Говорят, что примирение с бывшим женихом произошло во время совместной работы над хитом "Малинки", который Жанна спела вместе с ребятами из "Аварии". Парочка пока умалчивает о своем романе. К тому же Серов еще не развелся со своей женой Еленой Фирсовой.