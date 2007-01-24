Борис Моисеев перенес собственный концерт ради встречи с Чаком Берри

Оказывается, Борис Моисеев является настоящим поклонником рок-н-ролла. Недавно эта страсть вынудила артиста перенести собственный концерт. А все потому, что в столицу неожиданно пожаловал великий музыкант Чак Берри. - У меня на 17 число был запланирован концерт в городе Салехард, - рассказывает Борис Михайлович. - А за несколько дней до этого я узнаю, что в Москву едет Чак Берри. Я просто не мог не пойти на его шоу! Это же музыка моего детства. Так что свой собственный концерт я перенес на 20 число. К счастью, с организаторами удалось договориться полюбовно. Скажу вам откровенно, Чак меня не разочаровал. Все в vip-ложе безудержно плясали уже на второй песне. Жаль, что толком не удалось с ним пообщаться. Он очень устал из-за длительного перелёта и практически сразу после концерта уехал в отель. 80 лет уже человеку. Но я с ним все-таки сфотографировался на память.