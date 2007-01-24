«Машина времени» побаивается гнилых яблок за новые песни

Группа «Машина времени» в феврале даст последние концерты с программой «Машинально», а уже с марта музыканты будут играть новую программу "Time Machine", представляющую новый одноименный альбом команды. Премьера "Time Machine" состоится 7 марта в СК «Олимпийский», после чего «машинисты» поедут в тур в поддержку диска. Первый отрезок тура, помимо Санкт-Петербурга, где концерт запланирован на 13 апреля в БКЗ «Октябрьский», охватит столицы Латвии, Украины, Белоруссии и Башкирии. Директор коллектива Владимир Сапунов рассказал корреспонденту Intermedia, что в рамках тура «Машина времени» будет исполнять программу, идентичную той, что сыграет в «Олимпийском». В течение двухчасового выступления группа планирует спеть два с половиной десятка песен, в том числе 6-7 композиций с новой пластинки. «Играть все 12 записанных треков не имеет смысла – мы так никогда не делаем, - заявил директор «МВ». – Понятно же, что зрители приходят не столько новые песни послушать, сколько подпеть хитам. Вот хитами мы их и порадуем. Ну как же не спеть «Поворот» или «Мой друг лучше всех играет блюз!» А если мы сосредоточимся исключительно на новом материале, гнилыми яблоками нас, конечно, не закидают, но публика явно останется недовольной». По словам г-на Сапунова, московская презентация "Time Machine" будет отличаться от остальных концертов лишь сценографией. «В тур для оформления сцены мы повезем большую растяжку, которая будет сделана по мотивам оформления самого альбома, - сообщил Владимир. - А в Москве мы придумаем что-нибудь посложнее – что именно, мы еще не обсуждали, но, надеюсь, это что-то, близкое к названию пластинки, будет интересно, ново и свежо».