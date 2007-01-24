«Гости из будущего» отправили музыкантов в отпуск

Солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна, которая находится на седьмом месяце беременности, устроила прощальный ужин для своей группы. Вечеринка, предваряющая творческий отпуск группы (он продлится до июня), прошла в узком кругу - на званый ужин были приглашены те, кто имеет непосредственное отношение к творческой жизни «гостей». Несмотря на солидный срок, Ева лихо отплясывала наравне с остальными гостями вечера, признавшись, что прекрасно себя чувствует и не собирается отказываться от простых человеческих радостей, хотя и делает вынужденный перерыв в работе, сообщает газета «Твой день».