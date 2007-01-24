Таня Буланова из-за беременности передумала разводиться

Узнав, что она беременна, певица Таня Буланова помирилась с мужем и передумала подавать на развод. Татьяне Булановой удалось сохранить трещавший по всем швам брак с капитаном футбольной команды Владиславом Радимовым. Как следует поразмыслив, певица передумала подавать на развод ради их будущего ребенка. Этим летом у Тани и Влада появится на свет дочка. Напомним, что у 37-летней певицы уже есть 13-летний сын Саша от первого брака, а у 32-летнего футболиста - 10-летняя дочь Саша. Проблемы в звездном семействе начались уже спустя несколько месяцев после регистрации брака. Булановой стало известно, что ее муж регулярно наведывается в московскую квартиру к своей бывшей супруге. Татьяна частенько закатывала Владу истерики. Спортсмен уже устал доказывать, что он ездит общаться со своей дочкой. И только. Однако мнительная певица никаких оправданий и слышать не хотела. Все чаще в кругу друзей Татьяна стала с грустью вспоминать о «тех счастливых годах, которые она провела рядом со своим бывшим мужем Николаем Тагриным» (который одновременно является ее продюсером). По словам друзей Татьяны, в конце прошлого года, в очередной раз поругавшись с Владиславом, певица собрала вещи и уехала на квартиру к своей матери. Нина Павловна во всем поддержала свою дочь и даже призналась, что хотела бы видеть ее рядом с... первым мужем. - Я до сих пор продолжаю общаться с Колей Тагриным, - призналась "Жизни" мама Булановой. – Он часто бывает у меня дома. Зато Владислав обычно не заходит дальше порога, и у него всегда одна отговорка: «Я опаздываю!» Позже Буланова заявила друзьям, что собирается подать на развод. Но не успев собрать все необходимые документы, певица узнала, что она... беременна! Певица и футболист уже давно мечтали о совместном ребенке. И неоднократно обращались за консультациями в российские медицинские центры. И вот когда их брак начал трещать по швам, гинеколог осчастливил Татьяну новостью - у нее будет ребенок. Выходя из кабинета врача, Буланова буквально светилась от счастья. И первым делом, забыв про прошлые обиды, она набрала Владиславу на мобильный. - У нас будет малыш, - выпалила в трубку новость певица. В этот же вечер Татьяна и Владислав помирились. А еще через некоторое время певица отменила около пятнадцати своих концертов, распустила свой коллектив и улетела на отдых в Египет. Кстати, Татьяна хотела, чтоб на отдыхе ее сопровождал и Радимов. Однако спортсмену надо было лететь на сборы сначала в Германию, а потом в Испанию. - Таня ради ребенка решила сохранить семью, - признался один из близких друзей Татьяны, – хотя Тагрин неоднократно звонил ей и говорил, что всегда готов принять ее обратно.