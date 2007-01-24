Дженни Шимицу была сексуальной рабыней Мадонны

” Я была сексуальной рабыней Мадонны.” Это говорит Дженни Шимицу, бывшая постельная игрушка поп-иконы. 39 летняя бывшая модель пишет в своей новой книге, как она должна была в любое время дня и ночи быть готовой для удовольствий Мадонны. Не имело значения, где в данный момент находилась певица, Дженни должна была незамедлительно вылетать. В интервью онлайн агенству “20min.ch” Шимицу не рассказала, чем конкретно они занимались, но сказала: ” Я была её секс рабыней. Мадонна в постели неповторима.” Ещё Дженни поведала об отношениях с Анджелиной Джоли. Дженни Шимицу в данный момент усердно работает над книгой-биографией. Она сказала, что хочет рассказать о своей жизни в деталях.