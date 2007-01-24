Брак Пугачевой шокировал ее окружение

Последнее замужество Аллы Пугачевой, пару лет назад закончившееся разводом, стало полной неожиданностью не только для поклонников артистки. Даже люди из ближайшего окружения примадонны были шокированы ее браком с Киркоровым. Напомним, сначала между Филиппом и Аллой Борисовной происходили нешуточные конфликты. Вот и бывший директор Аллы Пугачевой Олег Непомнящий утверждает, что этот роман начинался с нешуточной ссоры. "Я не знаю, что тогда произошло между ним и Аллой, - вспоминает Олег. - Понимаешь, как и в любом театре, в нашем коллективе бывали ссоры. То ли Алле что-то не понравилось в его репертуаре – еще том, раннем, то ли была какая-то другая причина. Словом, она лишь сказала: я его видеть не хочу. Но Филипп продолжал оставаться сотрудником театра Пугачевой, я ездил с ним на гастроли. В один прекрасный день он серьезно так меня спрашивает: – Как ты смотришь на то, чтобы я женился? – Давно пора. И кто она? – Пугачева. Я лишь сделал круглые глаза: – А она знает? – Еще нет. Но скоро я ей об этом сообщу. После этого Филипп Киркоров, заручившись поддержкой Непомнящего, начал осаду Пугачевой. "Филипп решил, что надо начать с самого банального, но прекрасного – цветов, - рассказывает Непомнящий. - Стартовое число – 101 роза. Каждый день букет увеличивался ровно на один цветок. Пока наконец мы – коллектив Киркорова и Алла со свитой – не оказались в одном городе. Это был Севастополь. Нас поселили в загородном доме, по соседству с которым расположилась Алла. Поскольку я хорошо знал привычки Пугачевой, то сразу сказал Филиппу: жареная камбала – вот что сразит ее в самое сердце. Вечер. Время ужина. И вдруг на "вражеской территории" – в особняке у Аллы – появляюсь я с подносом в руках, где красуется камбала. Преклоняю колено и протягиваю блюдо ей: "Я лазутчик. Тайно проник на вашу территорию. Я принес подарок от своего короля вам, королева. Он сам выловил и изжарил этого зверя и велел мне отнести его вам. Шампанское тоже от него". Надо сказать, что Алла в тот момент моментально включилась в игру, спросив, не отравлено ли блюдо. Слово за слово, и вскоре мне удалось главное: наконец-то примирить Аллу и Филиппа. А потом его настойчивость сделала свое дело". Этот брак все время своего существования не переставали называть всего лишь рекламным ходом, пишет "МК-Атмосфера". "То, что это никакая не пиар-акция, я знал сразу, - говорит теперь Олег. - Алле никакая реклама не нужна, да и Филипп в то время был известным певцом. Но, честно признаюсь, даже я поначалу не воспринял разговоры о свадьбе всерьез. Думал – так, всего лишь розыгрыш. А когда понял, что о шутках не может быть и речи, искренне удивился. Лично для меня, хоть я, как мне кажется, довольно хорошо знаю Аллу, ее решение было очень неожиданным. В то же время я всегда знал, что для Филиппа это было всерьез. Одно ее имя он произносил по миллиону раз на дню". Впрочем, развод примадонны тоже стал полной неожиданностью для всех, в том числе и для Олега Непомнящего. "Мне кажется, что и для Филиппа тоже, - поделился мнением бывший лиректор Пугачевой. - Хотя, в общем, были какие-то намеки, но не более того. Знаю лишь, что Филипп очень тяжело переживал разрыв. Но это случилось уже в то время, когда я перестал с ними работать. Поэтому никаких подробностей не знаю".