Брак Пугачевой шокировал ее окружение

24 января 2007, 14:38

Последнее замужество Аллы Пугачевой, пару лет назад закончившееся разводом, стало полной неожиданностью не только для поклонников артистки. Даже люди из ближайшего окружения примадонны были шокированы ее браком с Киркоровым. Напомним, сначала между Филиппом и Аллой Борисовной происходили нешуточные конфликты. Вот и бывший директор Аллы Пугачевой Олег Непомнящий утверждает, что этот роман начинался с нешуточной ссоры. "Я не знаю, что тогда произошло между ним и Аллой, - вспоминает Олег. - Понимаешь, как и в любом театре, в нашем коллективе бывали ссоры. То ли Алле что-то не понравилось в его репертуаре – еще том, раннем, то ли была какая-то другая причина. Словом, она лишь сказала: я его видеть не хочу. Но Филипп продолжал оставаться сотрудником театра Пугачевой, я ездил с ним на гастроли. В один прекрасный день он серьезно так меня спрашивает: – Как ты смотришь на то, чтобы я женился? – Давно пора. И кто она? – Пугачева. Я лишь сделал круглые глаза: – А она знает? – Еще нет. Но скоро я ей об этом сообщу. После этого Филипп Киркоров, заручившись поддержкой Непомнящего, начал осаду Пугачевой. "Филипп решил, что надо начать с самого банального, но прекрасного – цветов, - рассказывает Непомнящий. - Стартовое число – 101 роза. Каждый день букет увеличивался ровно на один цветок. Пока наконец мы – коллектив Киркорова и Алла со свитой – не оказались в одном городе. Это был Севастополь. Нас поселили в загородном доме, по соседству с которым расположилась Алла. Поскольку я хорошо знал привычки Пугачевой, то сразу сказал Филиппу: жареная камбала – вот что сразит ее в самое сердце. Вечер. Время ужина. И вдруг на "вражеской территории" – в особняке у Аллы – появляюсь я с подносом в руках, где красуется камбала. Преклоняю колено и протягиваю блюдо ей: "Я лазутчик. Тайно проник на вашу территорию. Я принес подарок от своего короля вам, королева. Он сам выловил и изжарил этого зверя и велел мне отнести его вам. Шампанское тоже от него". Надо сказать, что Алла в тот момент моментально включилась в игру, спросив, не отравлено ли блюдо. Слово за слово, и вскоре мне удалось главное: наконец-то примирить Аллу и Филиппа. А потом его настойчивость сделала свое дело". Этот брак все время своего существования не переставали называть всего лишь рекламным ходом, пишет "МК-Атмосфера". "То, что это никакая не пиар-акция, я знал сразу, - говорит теперь Олег. - Алле никакая реклама не нужна, да и Филипп в то время был известным певцом. Но, честно признаюсь, даже я поначалу не воспринял разговоры о свадьбе всерьез. Думал – так, всего лишь розыгрыш. А когда понял, что о шутках не может быть и речи, искренне удивился. Лично для меня, хоть я, как мне кажется, довольно хорошо знаю Аллу, ее решение было очень неожиданным. В то же время я всегда знал, что для Филиппа это было всерьез. Одно ее имя он произносил по миллиону раз на дню". Впрочем, развод примадонны тоже стал полной неожиданностью для всех, в том числе и для Олега Непомнящего. "Мне кажется, что и для Филиппа тоже, - поделился мнением бывший лиректор Пугачевой. - Хотя, в общем, были какие-то намеки, но не более того. Знаю лишь, что Филипп очень тяжело переживал разрыв. Но это случилось уже в то время, когда я перестал с ними работать. Поэтому никаких подробностей не знаю".

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