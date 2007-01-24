Алсу на седьмом небе от счастья - ее пятимесячная дочка выздоровела!

Пятимесячная Сафина внезапно заболела. Медики определили, что малышка отравилась испорченным молоком. За жизнь девочки боролись лучшие американские и российские педиатры. Родители Сафины были в шоке, но теперь в их дом вновь пришла радость - опасность миновала! Расставшись впервые со своей дочкой на длительный срок, Алсу даже не подозревала, какой бедой может обернуться ее отсутствие! Напомним, что певица приезжала перед Новым годом в Москву на день рождения своего мужа Яна Абрамова и на запись «Песни года». Изначально Алсу планировала провести в России одну неделю и вернуться в Лос-Анджелес. Но позже лондонские подруги, с которыми молодая мама долго не виделась, уговорили ее заглянуть к ним на несколько дней. Прежде чем лететь в Англию, Алсу набрала номер своей квартиры в Америке. Мама Яна Абрамова, которая нянчила все это время внучку, успокоила свою невестку. Она сказала, что с Сафиной все в порядке и что сцеженного молока хватит еще надолго. Алсу улетела в Лондон, а через несколько дней мобильный телефон оглушил тревожным звонком. Заплаканная свекровь сообщила, что малышка отравилась и что ей очень плохо. Перепуганные насмерть Алсу и Ян немедленно вылетели в Лос-Анджелес. Молоко Прежде чем отправляться в Россию, Алсу поинтересовалась у американского педиатра, который наблюдал ее дочку, можно ли ей, кормящей маме, надолго разлучаться с ребенком. Зарубежный врач заверил певицу, что правильно сцеженное молоко может храниться в морозильной камере до четырех месяцев. И чтобы она не переживала и спокойно летела за границу. До этого разговора у Алсу были кое-какие сомнения. Ведь российские специалисты категорически запрещают мамам давать молоко, которое простояло в холодильнике больше шести часов. Но американский доктор убедил Алсу, что это предрассудки. Позже певица много раз пожалела, что доверилась его словам. У пятимесячной Сафины резко поднялась температура, ее часто рвало, и она постоянно плакала. Напуганная свекровь вызвала на дом врачей и тут же позвонила Алсу и Яну. Муж певицы немедленно поднял всех своих знакомых российских педиатров, которые консультировали его по телефону. Прежде всего врачи успокоили молодых родителей и дали несколько дельных советов. - Алсу места себе не находила от беспокойства, - рассказали «Жизни» знакомые певицы. – На нее больно было смотреть. Она же сама еще ребенок и сильно переживала за Сафиночку. По дороге в лондонский аэропорт Ян пересказал своей матери все те рекомендации, которые ему дали российские педиатры. А тем временем американские врачи сделали Сафине промывание желудка и кишечника. У девочки спала температура, и она заснула. Позже доктор подтвердил Алсу, что это было отравление именно материнским молоком, которое просто-напросто испортилось. Мама Те двенадцать часов, что певица находилась в самолете, стали для нее настоящим испытанием. Бледная как полотно Алсу сжимала в руках трубку мобильного телефона. Да так, что косточки на ее кулаках побелели от напряжения. Самолет еще не успел зайти на взлетно-посадочную полосу, а певица уже набирала телефон дома в Лос-Анджелесе. Слова свекрови о том, что малышке стало намного лучше, моментально сняли напряжение Алсу. Уткнувшись в плечо Яна, она громко разрыдалась. - Я вообще была против того, что моя внучка оставила такого маленького ребенка и надолго уехала в Россию, – говорит бабушка певицы Таскира Салахова. – Думаю, от концертов можно было отказаться. Но раз она это сделала, значит, была важная работа. Папа Как стало известно «Жизни», сейчас маленькая Сафина чувствует себя великолепно. Мы дозвонились до Яна Абрамова, который подтвердил, что с его дочкой все хорошо. - Бывает, что дети иногда болеют, - сказал «Жизни» муж Алсу. - Сейчас Сафина в полном порядке. Я ее держу на руках, а она пытается играть на пианино. Вся в маму - любит музыку.